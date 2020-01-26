سيتي يضرب فولام برباعية ويتأهل لدور الـ16 من كأس إنجلترا

الأحد، 26 يناير 2020 - 16:55

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - مانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على فولام برباعية نظيفة يوم الأحد.

وحل فولام ضيفا على سيتي ضمن دور الـ32 بملعب الاتحاد.

وافتتح إلكاي جوندوجان التسجيل لسيتي في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء طرد بسببها تيم ريم مدافع فولام.

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برناردو سيلفا أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 19.

في الشوط الثاني أحرز جابرييل خيسوس ثنائية في 3 دقائق.

يذكر أن سيتي وضع قدما في نهائي كأس رابطة المحترفين، بالفوز على مانشستر يونايتد في ملعبه بنتيجة 3-1 في ذهاب نصف النهائي.

ويلعب الفريقان مباراة الإياب بملعب الاتحاد يوم الأربعاء المقبل.

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