في الجول يكشف – تفاصيل إصابة بنشرقي.. وموعد حسم موقفه من لقاء دجلة

الأحد، 26 يناير 2020 - 13:18

كتب : FilGoal

لحظة إصابة وبكاء بنشرقي قبل لقاء الزمالك ومازيمبي

أثبتت الأشعة تعرض المهاجم المغربي أشرف بنشرقي لشد خفيف في العضلة الأمامية، لتظل إمكانية مشاركته ضد وادي دجلة في الدوري مطروحة.

بنشرقي تعرض لإصابة عضلية قبل انطلاق مواجهة مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي، خرج على إثرها من تشكيل الزمالك الأساسي.

وبالتالي، يخضع بنشرقي لتدريبات تأهيلية في الوقت الحالي في مران الفريق الجماعي.

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وعلم FilGoal.com أن بنشرقي كان من الممكن أن يخوض لقاء مازيمبي، لكن الجهاز الطبي فضل إراحة اللاعب لتفادي تفاقم الشد الذي تعرض له في العضلة الأمامية.

ومن المنتظر أن يخضع المغربي لاختبار طبي يوم الإثنين، لحسم موقفه من المشاركة أمام وادي دجلة في الدوري يوم الثلاثاء.

ويواجه الزمالك وادي دجلة يوم الثلاثاء في الدوري المصري ضمن الجولة 15 للبطولة.

الزمالك تأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، ومحليا يحتل المركز الرابع من 12 مباراة حصد منهم 24 نقطة.

وسجل بنشرقي 6 أهداف وصنع 3 أهداف في 15 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، الأول له بالقميص الأبيض.

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