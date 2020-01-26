فايلر: تأهل الزمالك لا يضغطنا.. ولا ألتفت للمدرجات

قال ريني فايلر، المدير الفني للأهلي، إن تأهل الزمالك لدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، إنجاز يسعده.

وصرح فايلر في مؤتمر صحفي قبل مباراة النجم الساحلي "أعمل في مصر، لذا تأهل الزمالك إنجاز جيد ويحسب للكرة المصرية".

واستدرك المدرب السويسري "لكن أكرر، صعود الزمالك، لا يؤثر علينا أو يضعنا تحت ضغط، ولا علاقة لنا، بل نركز في عملنا ومبارياتنا لحسم التأهل".

وعن استعداده لمواجهة النجم، رد "لا مجال للمفاجآت، أوراق الفريقين مكشوفة، لا يهمني مشاركة سليماني كوليبالي من عدمها".

وشدد في ختام تصريحاته "الأهم التركيز في عملنا، وليس التفكير في لاعبي المنافس أو ما يحدث في المدرجات".

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ويستضيف الأهلي في ملعب السلام فريق النجم في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي للفوز لتعزيز حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 7 نقاط مبتعدا بنقطتين عن النجم المتصدر والهلال السوداني الوصيف.

وفي آخر جولة يتجه الأهلي لأم درمان لمواجهة الهلال في 1 فبراير.

وتعرض فايلر لانتقادات بسبب تباين نتائج الأهلي في بطولتي الدوري ودوري الأبطال.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد فوزه في 12 مباراة.

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