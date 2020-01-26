تقرير: الكشف الطبي يفصل إريكسن عن إنتر

حُسم كل شيء ويتبقى فقط الكشف الطبي والإعلان الرسمي. الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنام لـ إنتر.

شبكة سكاي إيطاليا كشفت في تقرير حصري لها بواسطة المؤثوق جيانلوكا دي مارزيو إتمام الاتفاق بين توتنام الإنجليزي وإنتر على انضمام إريكسن للعملاق الإيطالي.

إنتر توصل أخيرا لاتفاق مع توتنام من أجل الحصول على خدمات إريكسن، ومن المنتظر أن يصل الأخير إلى مدينة ميلانو في الأيام القليلة المقبلة من أجل إجراءات الكشف الطبي والتوقيع الرسمي، وفقا لـ سكاي.

وينص العقد بين الطرفين على لعب مباراة ودية بين توتنام وإنتر.

بيرو أوسيليو المدير الرياضي لنادي إنتر أعلن في وقت سابق تقدم ناديه بعرض رسمي من أجل إريكسن.

وينتهي عقد إريكسن مع نهاية الموسم الحالي ورفض في وقت سابق تجديد عقده مع توتنام، مما جعل الفريق الإنجليزي يرغب في بيعه للاستفادة المادية منه.

الدنماركي صاحب الـ 27 عاما شارك في 27 مباراة هذا الموسم بقميص توتنام ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

منذ انضمامه لـ توتنام، سجل إريكسن 69 هدفا وصنع 89 خلال ظهوره في 304 مباراة.

ويحتل إنتر المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن المتصدر يوفنتوس.

وفي الدوري الأوروبي، يستعد إنتر لمواجهة لودوجوريتس البلغاري في دور الـ 32 من المسابقة الأوروبية.

الدنماركي صاحب الـ 27 عاما شارك في 27 مباراة هذا الموسم بقميص توتنام ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

منذ انضمامه لـ توتنام، سجل إريكسن 69 هدفا وصنع 89 خلال ظهوره في 304 مباراة.

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