فرج عامر لـ في الجول: صلاح محسن أصبح لاعبا في سموحة.. وموقف "أولوية الشراء"

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة إتمام صفقة انتقال صلاح محسن لاعب الأهلي إلى النادي السكندري على سبيل الإعارة.

وقال عامر لـFilGoal.com: "صلاح محسن أصبح لاعبا في سموحة بشكل رسمي".

وأكد "الصفقة لم تكلفنا مليون و250 ألف جنيها كما قيل".

وفي المقابل، تواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب لمحسن، الذي أكد لـFilGoal.com عدم وجود بند أحقية بيع أو أولوية شراء في عقد إعارة اللاعب من الأهلي إلى سموحة.

وخاض صلاح محسن مع الأهلي هذا الموسم 4 مباريات سجل فيهم 4 أهداف.

إذ نجح مهاجم الأهلي في تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات شارك بهم في دوري أبطال إفريقيا بينما لعب مباراة واحدة في الدوري لمدة 25 دقيقة.

وكان صلاح محسن قد انتقل إلى الأهلي من إنبي في يناير 2018.

ويبلغ صلاح محسن من العمر 21 عاما ويمثل منتخب مصر الأولمبي المتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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