الاتفاق يعلن نجاح أزارو في الكشف الطبي وإتمام انتقاله من الأهلي

أعلن نادي الاتفاق السعودي إتمام إجراءات انتقال وليد أزارو من الأهلي على سبيل الإعارة.

وقال حساب النادي على تويتر إن المغربي اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ما يعني إتمام إجراءات انتقاله معارا حتى نهاية الموسم.

وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري مع الأهلي هذا الموسم، الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

ومع رحيل أزارو، قيد للأهلي مهاجم الفريق الجديد، السنغالي أليو بادجي، في قائمة الفريق المحلية والإفريقية تباعا.

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