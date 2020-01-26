الاتفاق يعلن نجاح أزارو في الكشف الطبي وإتمام انتقاله من الأهلي
الأحد، 26 يناير 2020 - 15:32
كتب : FilGoal
أعلن نادي الاتفاق السعودي إتمام إجراءات انتقال وليد أزارو من الأهلي على سبيل الإعارة.
وليد أزارو
النادي : الاتفاق
وقال حساب النادي على تويتر إن المغربي اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ما يعني إتمام إجراءات انتقاله معارا حتى نهاية الموسم.
📝 إدارة نادي #الاتفاق تنهي إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي 🇲🇦 وليد أزارو بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، وذلك بنظام الإعارة لنهاية الموسم قادماً من النادي الأهلي المصري @AlAhly pic.twitter.com/X9rU3CZNqH— نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 26, 2020
وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري مع الأهلي هذا الموسم، الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.
إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.
ومع رحيل أزارو، قيد للأهلي مهاجم الفريق الجديد، السنغالي أليو بادجي، في قائمة الفريق المحلية والإفريقية تباعا.
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