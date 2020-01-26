الاتفاق يعلن نجاح أزارو في الكشف الطبي وإتمام انتقاله من الأهلي

الأحد، 26 يناير 2020 - 15:32

كتب : FilGoal

وليد أزارو

أعلن نادي الاتفاق السعودي إتمام إجراءات انتقال وليد أزارو من الأهلي على سبيل الإعارة.

وقال حساب النادي على تويتر إن المغربي اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ما يعني إتمام إجراءات انتقاله معارا حتى نهاية الموسم.

وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري مع الأهلي هذا الموسم، الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

ومع رحيل أزارو، قيد للأهلي مهاجم الفريق الجديد، السنغالي أليو بادجي، في قائمة الفريق المحلية والإفريقية تباعا.

طالع أيضا

ما يحتاج الأهلي لتفاديه أمام النجم

جوارديولا: ليفربول بطل الدوري

إنجاز عربي في التنس

مواعيد مباريات الأحد الناري

مصر تتأهب لنهائي اليد أمام تونس

أهداف السبت المثير

وليد أزارو الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد 6 دقيقة | مصر
في ظهور صلاح.. شوروسبري يتعادل مع ليفربول ويجبره على مباراة إعادة في الكأس 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد – عودة راموس أمام بلد الوليد 15 دقيقة | أوروبا
الفراعنة من تونس إلى طوكيو.. مصر بطلا لأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة 21 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر – المصري (0) نواذيبو (0) بداية المباراة 22 دقيقة | إفريقيا
تشاتشيتش: غياب السعيد أثّر على بيراميدز لأنه هداف الفريق 23 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 3 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 4 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي

قد ينال إعجابك