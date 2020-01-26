مران الزمالك – كارتيرون يشرف على تأهيل بنشرقي.. وعودة الونش

أشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التدريبات التأهيلية لمهاجمه المغربي المصاب، أشرف بنشرقي.

بنشرقي تعرض لإصابة عضلية قبل انطلاق مواجهة مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

مران الزمالك بدأ بإحماء بالركض حول ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل أن يقوم الفرنسي بتقسيم اللاعبين لـ4 مجموعات ولعب الكرة الطائرة بالقدم لإبعاد اللاعبين عن الضغوط حسبما أوضح الموقع الرسمي للزمالك.

وعاد محمود حمدي "الونش" للتدريبات الجماعية بعد غيابه عن مران السبت بسبب وفاة جدته، بينما شارك محمود عبد الرحيم "جنش" في التقسيمة الفنية.

وسبق المران جلسة فنية طالب فيها كارتيرون لاعبيه بالتركيز في مواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء في الدوري المصري ضمن الجولة 15 للبطولة.

الزمالك تأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، ومحليا يحتل المركز الرابع من 12 مباراة حصد منهم 24 نقطة.

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