مران الزمالك – كارتيرون يشرف على تأهيل بنشرقي.. وعودة الونش

الأحد، 26 يناير 2020 - 12:37

كتب : أحمد شوقي صلاح

كارتيرون - الزمالك - مازيمبي

أشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التدريبات التأهيلية لمهاجمه المغربي المصاب، أشرف بنشرقي.

بنشرقي تعرض لإصابة عضلية قبل انطلاق مواجهة مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

مران الزمالك بدأ بإحماء بالركض حول ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل أن يقوم الفرنسي بتقسيم اللاعبين لـ4 مجموعات ولعب الكرة الطائرة بالقدم لإبعاد اللاعبين عن الضغوط حسبما أوضح الموقع الرسمي للزمالك.

أخبار متعلقة

الزمالك: كارتيرون يختار إثنين من 3 لاعبين للقائمة الإفريقية.. ولن يرحل أحد الزمالك: شيكابالا أخطأ في تغيير اسم قميصه.. سنطبق عليه اللائحة الزمالك إلى ربع النهائي.. زيسكو يُجبر بريميرو على التعادل

وعاد محمود حمدي "الونش" للتدريبات الجماعية بعد غيابه عن مران السبت بسبب وفاة جدته، بينما شارك محمود عبد الرحيم "جنش" في التقسيمة الفنية.

وسبق المران جلسة فنية طالب فيها كارتيرون لاعبيه بالتركيز في مواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء في الدوري المصري ضمن الجولة 15 للبطولة.

الزمالك تأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، ومحليا يحتل المركز الرابع من 12 مباراة حصد منهم 24 نقطة.

طالع أيضا

ما يحتاج الأهلي لتفاديه أمام النجم

جوارديولا: ليفربول بطل الدوري

إنجاز عربي في التنس

مواعيد مباريات الأحد الناري

مصر تتأهب لنهائي اليد أمام تونس

أهداف السبت المثير

الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد 6 دقيقة | مصر
في ظهور صلاح.. شوروسبري يتعادل مع ليفربول ويجبره على مباراة إعادة في الكأس 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد – عودة راموس أمام بلد الوليد 15 دقيقة | أوروبا
الفراعنة من تونس إلى طوكيو.. مصر بطلا لأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة 21 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر – المصري (0) نواذيبو (0) بداية المباراة 22 دقيقة | إفريقيا
تشاتشيتش: غياب السعيد أثّر على بيراميدز لأنه هداف الفريق 23 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 3 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 4 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي

قد ينال إعجابك