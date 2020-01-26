فايلر: مباريات إفريقيا أصعب كثيرا من الدوري

الأحد، 26 يناير 2020 - 11:45

كتب : حسام نور الدين

فايلر

شدد ريني فايلر مدرب الأهلي على صعوبة مباراة النجم الساحلي يوم الأحد أسوة بكل مواجهات دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن البطولة القارية أقوى من الدوري المحلي.

وقال السويسري عبر الموقع الرسمي للأهلي:"أثق في اللاعبين وقدرتهم على الفوز لنقترب من الدور ربع النهائي".

وواصل "الدوري المحلي يضم فرقا قوية لكن مستوى المنافسة أقل من دوري الأبطال. هناك ظروف تصعب المباريات أكثر مثل السفر لساعات طويلة والتنقل بين الدول، إضافة إلى المناخ والرطوبة".

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وأتم "ولذلك أحيانا يتباين المستوى بين الدوري وبطولة إفريقيا".

ويستضيف الأهلي في ملعب السلام فريق النجم في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي للفوز لتعزيز حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 7 نقاط مبتعدا بنقطتين عن النجم المتصدر والهلال السوداني الوصيف.

وفي آخر جولة يتجه الأهلي لأم درمان لمواجهة الهلال في 1 فبراير.

وتعرض فايلر لانتقادات بسبب تباين نتائج الأهلي في بطولتي الدوري ودوري الأبطال.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد فوزه في 12 مباراة.

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