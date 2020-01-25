راموس يعود لـ ريال مدريد أمام بلد الوليد

السبت، 25 يناير 2020 - 22:33

كتب : زكي السعيد

سيرخيو راموس - ريال مدريد

يعود سيرخيو راموس لقائمة ريال مدريد في مواجهة بلد الوليد مساء الأحد.

زين الدين زيدان أعلن عن قائمته التي تواجه بلد الوليد على ملعب خوسيه زوريا بالجولة 21 من الدوري الإسباني.

وغاب راموس عن ريال مدريد منذ التتويج بكأس السوبر في مدينة جدة السعودية، إذ ابتعد عن مواجهات خيتافي، وإشبيلية، وأونيونيستاس دي سالامانكا للإصابة.

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ويغيب داني كارباخال للإيقاف، وجاريث بيل للإصابة، وفينيسيوس جونيور وبراهيم دياز لأسباب فنية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، ويقدر على خطف الصدارة من برشلونة حال تعادله أو فوزه.

فيما يتواجد بلد الوليد في المركز 15 برصيد 22 نقطة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – فيرلان ميندي – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إيسكو – جيمس رودريجيز

الهجوم: كريم بنزيمة – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – رودريجو

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