هدفان من 3 ركلات جزاء.. سقوط وردة وغزال في اليونان

خسر فريق لاريسا اليوناني على ملعبه ووسط جماهيره أمام باناثينايكوس في الجولة الـ 21 من الدوري اليوناني.

وانتصر باناثينايكوس بثنائية مقابل لا شيء على حساب لاريسا الذي تذوق الهزيمة التاسعة هذا الموسم.

الثنائي المصري علي غزال وعمرو وردة شارك أساسيا في المباراة وأكمل اللقاء حتى النهاية.

وتحصل علي غزال على بطاقة صفراء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ثنائية باناثينايكوس جاءت من علامة الجزاء عن طريق أناستاسيوس ويانيس بوزيكيس في الدقيقتين 25 و89 بعد خطأ أول من مدافع لاريسا وثاني من حارس الفريق.

واحتسب حكم المباراة 3 ركلات جزاء لصالح باناثينايكوس من بينهم ركلة في الشوط الثاني.

ولكن الضيوف اكتفوا بتسجيل ركلتين وإهدار ركلة.

وتجمد رصيد لاريسا عند النقطة 24 في المركز التاسع، بينما وصل باناثينايكوس للنقطة 34 في المركز الرابع.

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