هدفان من 3 ركلات جزاء.. سقوط وردة وغزال في اليونان

السبت، 25 يناير 2020 - 22:02

كتب : FilGoal

علي غزال - لاريسا

خسر فريق لاريسا اليوناني على ملعبه ووسط جماهيره أمام باناثينايكوس في الجولة الـ 21 من الدوري اليوناني.

عمرو وردة

النادي : لاريسا

علي غزال

النادي : لاريسا

لاريسا
باناثينايكوس

وانتصر باناثينايكوس بثنائية مقابل لا شيء على حساب لاريسا الذي تذوق الهزيمة التاسعة هذا الموسم.

الثنائي المصري علي غزال وعمرو وردة شارك أساسيا في المباراة وأكمل اللقاء حتى النهاية.

أخبار متعلقة

وردة يسجل هدفين في تعادل لاريسا مع فريقه السابق.. ومشاركة غزال رسميا - علي غزال يزامل عمرو وردة في لاريسا علي غزال: اعتذر لكل من ساند منتخب مصر.. لم نكن على قدر المسؤولية غزال: مندهش من غياب صلاح عن فريق الأبطال.. وقد أعود للدوري المصري في 2020

وتحصل علي غزال على بطاقة صفراء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ثنائية باناثينايكوس جاءت من علامة الجزاء عن طريق أناستاسيوس ويانيس بوزيكيس في الدقيقتين 25 و89 بعد خطأ أول من مدافع لاريسا وثاني من حارس الفريق.

واحتسب حكم المباراة 3 ركلات جزاء لصالح باناثينايكوس من بينهم ركلة في الشوط الثاني.

ولكن الضيوف اكتفوا بتسجيل ركلتين وإهدار ركلة.

وتجمد رصيد لاريسا عند النقطة 24 في المركز التاسع، بينما وصل باناثينايكوس للنقطة 34 في المركز الرابع.

طالع أيضا:

الزمالك إلى ربع نهائي إفريقيا

الظهور الأول للوافد الجديد في قائمة الأهلي

كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا

الهلال يزيد غليان مجموعة الأهلي

ماذا قال عبد الحفيظ عن مواجهة النجم

في المحترفين علي غزال عمرو وردة

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير يوناني: كوكا يخضع للكشف الطبي في أوليمبياكوس دقيقة | المحترفون
هدفان من 3 ركلات جزاء.. سقوط وردة وغزال في اليونان 19 دقيقة | المحترفون
نقطة تفصله عن الصدارة.. بايرن يضرب شالكه بخماسية 34 دقيقة | أوروبا
مؤتمر ربيعة: معدن الأهلي يظهر في الأوقات الصعبة.. وننتظر جماهيرنا أمام النجم 35 دقيقة | إفريقيا
بدلاء تشيلسي يطيحون بـ هال سيتي من كأس الاتحاد الإنجليزي 39 دقيقة | أوروبا
مصدر في المقاصة لـ في الجول: اتفاق مبدئي مع أمونيكي لتدريب الفريق 39 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 تصفيات المونديال – مجموعات متوازنة للجزائر وتونس والمغرب.. وصعبة للكاميرون وغانا

قد ينال إعجابك