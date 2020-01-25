نقطة تفصله عن الصدارة.. بايرن يضرب شالكه بخماسية

واصل بايرن ميونيخ مطاردته لفريق آر بي لايبزج على صدارة الدوري الألماني، بعدما سحق ضيفه شالكه بخماسية دون رد في الجولة الـ19 من المسابقة.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

واستغل بايرن تعثر منافسه على الصدارة، لايبزج الذي خسر أمام إينترانخت فرانكفورت.

وارتفع رصيد بايرن إلى النقطة 39 في المركز الثاني بفارق نقطة عن لايبزج المتصدر، بينما توقف رصيد شالكه عند النقطة 33 في المركز الخامس.

خماسية بايرن سجلها روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر وليون جروتسيكا وتياجو ألكانتارا وسيرجي جنابري.

افتتح ليفاندوفسكي الأهداف مبكرا في الدقيقة 6 بمتابعة للكرة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف مولر الهدف الثاني في الدقيقة 45 بمتابعة لرأسية ليفاندوفسكي.

وجاء الدور على جورتسيكا ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 50 وهو أجمل أهداف المباراة بضربة مقصية رائعة.

وسجل تياجو الهدف الرابع في الدقيقة 58 بعد تمريرة رائعة من ليفاندوفسكي.

واختتم سيرجي جنابري الخماسية في الدقيقة 89 بتسديدة اصطدمت بقدم مدافع شالكه وغيرت مسارها نحم الشباك.

video:1

في مباراة أخرى خسر لايبزج الذي يتصدر الترتيب أمام إينتراخت فرانكفورت بثنائية دون رد سجلها ألمامي تراوري وفيليب كوستيتش.

وتوقف رصيد لايبزج عند النقطة 40 في الصدارة، وارتفع رصيد فرانكفورت إلى النقطة 24 في المركز التاسع.

أما بروسيا مونشنجلادباخ فاز على ماينز بثلاثية مقابل هدف. ليرتفع رصيد جلادباخ إلى النقطة 38 في المركز الثالث، وتجمد رصيد ماينز عند النقطة 18 في المركز الـ15.

طالع أيضا:

الزمالك إلى ربع نهائي إفريقيا

الظهور الأول للوافد الجديد في قائمة الأهلي

كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا

الهلال يزيد غليان مجموعة الأهلي

ماذا قال عبد الحفيظ عن مواجهة النجم