بدلاء تشيلسي يطيحون بـ هال سيتي من كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل تشيلسي إلى دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على مضيفه هال سيتي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب كيه.سي.أو.إم.

ميتشي باتشواي سجل الهدف الأول لـ تشيلسي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف فيكايو توموري الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 64.

وسجل كاميل جروسيكي هدف هال سيتي الوحيد من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري في الدقيقة 78.

وبات تشيلسي ثامن فريق يضمن تأهله إلى الدور المقبل بعد: نورثامبتون تاون، شيفيلد وينزداي، ليستر سيتي، شيفيلد يونايتد، وست بروميتش ألبيون، نورويتش سيتي، بورتسموث.

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