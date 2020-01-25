رئيس الشباب: تعاقدنا مع إيفر بانيجا

أعلن نادي الشباب السعودي، ضم إيفر بانيجا لاعب وسط منتخب الأرجنتين بشكل رسمي.

وقال خالد البلطان رئيس نادي الشباب في تصريحات صحفية عقب لقاء الهلال: "أتممنا الاتفاق مع إيفر بانيجا لاعب وسط الأرجنتين بشكل رسمي".

وأضاف "مدة التعاقد ثلاث سنوات ونصف".

إيفر بانيجا يلعب مع فريق إشبيلية الإسباني منذ عام 2017 وحتى الآن.

صاحب الـ31 عاما يملك 65 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين. وسبق له وصافة كوبا آميريكا مرتين عامي 2015 و2016.

نادي الشباب تعادل مع الهلال اليوم الجمعة بدون أهداف، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

ويحتل الشباب المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 15 مباراة.

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