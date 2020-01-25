حجازي يقود وست بروميتش للتأهل في الكأس وإقصاء وست هام.. وإعادة بين توتنام وساوثامبتون

قاد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، فريقه وست بروميتش ألبيون للتأهل لدور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على وست هام يونايتد بهدف دون رد.

وفاز وست بروميتش على وست هام خارج ملعبه في دور الـ32 من كأس الاتحاد، بمشاركة كاملة لمدافع منتخب مصر.

سجل هدف فوز وست بروميتش اللاعب كونور تاونسيند في الدقيقة 9.

ولعب وست بروميتش 18 دقيقة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد سيمي أجايي في الدقيقة 72.

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في الدور ذاته تأهل ليستر سيتي إلى ثمن النهائي بالفوز على برينتفورد بهدف دون رد سجله كليتشي إيهيناتشو.

كما فاز نورويتش سيتي على بيرنلي بهدفين لهدف، وسجل ثنائية الكناري كل من جرانيت هانيلي وجوسيب دريميتش، وجاء هدف بيرنلي عن طريق إيريك بيتيرز.

وتأهل أيضا شيفيلد يونايتد بالفوز على ميلوال بثنائية دون رد سجلها محمد بيسيتش وأوليفير نوروود.

وفاز بورتسموث على بارنيسلي بربعاية مقابل هدفين ليرافق فرق الدوري الممتاز إلى دور الـ16.

أما توتنام فتعادل مع ساوثامبتون بهدف لكل فريق، وسجل هدف السبيرز سون هيونج مين، وتعادل لساوثامبتون المغربي سفيان بوفال.

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ليحتكم الفريقين إلى مباراة إعادة تقام في ملعب توتنام لتحديد المتأهل لدور الـ16 من الكأس.

وتعادل أيضا نيوكاسل يونايتد على ملعبه مع أوكسفورد سلبيا، لينتظر مباراة الإعادة لحسم المتأهل.

واستمر التعادل في مباراة ثالثة ورابعة، ما بين برمنجهام سيتي وكونفيتري سيتي سلبيا، وبين ريدينج وكارديف سيتي سلبيا.

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