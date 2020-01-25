صن داونز يكتفي بالتعادل أمام بترو لواندا ويؤجل حسم الصدارة في دوري أبطال إفريقيا

السبت، 25 يناير 2020 - 18:31

كتب : FilGoal

صن داونز

اكتفى ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بالتعادل أمام مضيفه بترو لواندا الأنجولي بهدفين لكل طرف، في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

الأوروجوياني لياندرو جاستون سيرينو تقدّم لـ صن داونز من ركلة جزاء في الدقيقة 23، قبل أن يدرك جوب التعادل لـ بترو لواندا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء أيضا.

في الشوط الثاني تقدم بترو أتليتكو في الدقيقة 71 بواسطة جاك تويسنجي، إلا أن صن داونز رفض الهزيمة وتعادل في الوقت بدل الضائع بهدف موتجيكا ماديشا.

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ليرفع صن داونز رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، ويرفع بترو لواندا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث.

الوداد المغربي كان قد انتصر على ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري 3-1 أمس الجمعة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويضمن تأهله رفقة صن داونز المتأهل سلفا منذ الجولة الماضية.

لتكون مباراة صن داونز والوداد في الجولة الأخيرة حاسمة للصدارة، ويكفي فيها بطل جنوب إفريقيا التعادل.

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