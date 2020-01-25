عبد الحفيظ: نثق في 11 لاعبا وبدلائهم في كل لقاء.. وحسم التأهل في يد الأهلي

يثق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في قدرات لاعبي فريقه قبل مواجهة النجم الساحلي، وذلك لحسم التأهل.

الأهلي يواجه النجم الساحلي مساء غد الأحد على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي: "مباراتنا أمام النجم الساحلي غاية في الأهمية. أتمنى أن يكون اللاعبين موفقين".

وأضاف "الأهلي لديه العديد من الغيابات بسبب الإصابات، ولكن الفريق الكبير يمتلك دائمًا البدائل والحلول المناسبة لمواجهة مثل هذه الظروف".

مدير الكرة أتبع "لدينا ثقة كاملة في الـ١١ لاعبًا وبدلائهم في كل مباراة من المباراتين المقبلتين، وأنهم سيكونون في أفضل مستوياتهم لترجيح كفة الأهلي وحسم الصعود إلى ربع النهائي".

عبد الحفيظ أتم "الحسم سيكون بيد لاعبينا للصعود من خلال مباراتي النجم والهلال، ولكننا نتعامل مع كل مباراة على حدة. الأهلي يفكر حاليًّا في لقاء النجم، وأتم استعداده للمباراة بشكل جيد، على أن نبدأ بعدها التحضير لمواجهة الهلال بالسودان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات".

من جهة أخرى، عقد رينيه فايلر المدرب السويسري، جلسة مع شريف إكرامي قائد الفريق على هامش مران الفريق الجماعي اليوم السبت.

وجاءت الجلسة للحديث عن تحضيرات مباراة النجم الساحلي التونسي.

الأهلي يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط.

ويحتاج الأهلي لأربع نقاط من المباراتين المتبقيتين لضمان التأهل، فيما يحتاج للفوز بالمباراتين من أجل الصدارة. (طالع سيناريوهات تأهل الأهلي من هنا)

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