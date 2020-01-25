سبورة في الجول – لماذا لم يسجل الزمالك في مازيمبي رغم سيطرته

السبت، 25 يناير 2020 - 17:38

كتب : أحمد عز الدين

سبورة في الجول مع أحمد عز الدين

اكتفى الزمالك بالتعادل أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي دون أهداف على استاد السلام مساء الجمعة، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك استحوذ على الكرة بنسبة 72% أمام ضيفه القوي، لكنه عجز عن هز الشباك وبالتالي فقد فرصه في تصدر المجموعة.

لماذا عجز الزمالك عن التسجيل أمام مازيمبي، هذا ما تستعرضه الحلقة الجديدة من سبورة في الجول.

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