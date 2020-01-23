المصري يقرر عدم رحيل أي لاعب ويسابق الزمن لحسم رد المحكمة الرياضية

الخميس، 23 يناير 2020 - 12:12

كتب : أيمن عيد

المصري - بيراميدز

قرر نادي المصري عدم رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية إلا بعد معرفة مصير التماس إعادة فتح القيد بالمحكمة الرياضية الدولية.

ويعد أبرز اللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق هم محمد شيكا ومصطفى طيارة وعبد الناصر دي ماريا إلا أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال وإدارة المصري أجلوا رحيل أي لاعب حتى تتضح الرؤية حول إعادة فتح باب القيد بقرار من المحكمة الدولية.

المصري أمامه قرارين لا ثالث لهما وهو الإبقاء على جميع اللاعبين المقرر رحيلهم سواء السابق ذكرهم أو ممن لم يحصلوا على رضا الجهاز الفني.

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وسيتم توظيف اللاعبين والاستعانة بهم لسد النقص في بعض المراكز وذلك في حال عدم الرد على طلب فتح القيد.

ويأمل المصري في صدور قرار بإنهاء الإيقاف هذا الاسبوع إذ يقوم المصري بالإسراع بعقد 3 صفقات لتدعيم خط الدفاع والوسط مع رحيل اللاعبين المقرر رحيلهم من قبل الجهاز الفني.

ويسابق مسؤولو المصري الزمن من أجل حسم رد المحكمة الرياضية الدولية على الالتماس المُقدم لفتح القيد بعد تصالح لاعب الفريق شيخ موكورو مع ناديه السابق هلال اٌلأبيض السوداني وسداد رسوم الالتماس بجانب فتح خطوط التواصل مع بعض المسؤولين البارزين بالاتحاد الدولي.

ويحتل المصري المركز الـ 11 برصيد 16 نقطة من 12 مباراة في الدوري، كما يحتل وصافة المجموعة في الكونفدرالية الأفريقية خلف بيراميدز.

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