كرة سلة - طارق سليم مديرا فنيا للزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن تعيين جهاز فني جديد لفريق رجال السلة بقيادة طارق سليم خلفا لعصام عبد الحميد.

وكان الزمالك قد وجه الشكر إلى عصام عبد الحميد بعد الخسارة في 5 مباريات متتالية في دوري سوبر السلة.

وتولى علاء عبدون قيادة الزمالك مؤقتا في مباراتي مصر للتأمين وطلائع الجيش وفاز الأبيض في المباراتين.

وكشف الزمالك عن تعيين طارق سليم مديرا فنيا وهشام أبو سريع مدربا عاما وعلي الجنيني مدرب.

وأشار أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن مرتضى منصور يدعم ويثق في الجهاز الفني الجديد واللاعبين للمنافسة على بطولتي دوري السوبر والأفروليج (بطولة إفريقيا للأندية).

ومن المقرر أن يجتمع الزمالك مع المدير الفني الجديد للتنسيق على قدوم محترف على مستوى الفريق للمنافسة على الألقاب ولمناقشة ملف الانتقالات الشتوية.

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