لا مفاجآت بفضل دياز.. ريال مدريد يتخطى أونيونيستاس في كأس الملك

تجنب ريال مدريد مفاجآت كاس ملك إسبانيا بالفوز أونيونيستاس في دور الـ32 من البطولة.

وفاز ريال مدريد على أونيونيستاس بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الأخير، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

تقدم ريال مدريد في الدقيقة الـ18 عن طريق جاريث بيل. عرضية استلمها اللاعب الويلزي داخل منطقة الجزاء، ثم سدد بيمناه في المرمى مسجلا الأول.

مارسيلو كاد يضيف الثاني في الدقيقة الـ41 بتصويبة رائعة، لكنها مرت بجانب القائم.

زين الدين زيدان أشرك براهيم دياز مع بداية الشوط الثاني بدلا من جاريث بيل.

وفي الدقيقة الـ57، فاجأ أونيونيستاس الحضور بهدف التعادل عن طريق ألفارو موريلو. انطلاقة سريعة بمجهود فردي مميز من وسط الملعب إلى حدود منطقة الجزاء حيث أنهاها اللاعب بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى وضعت الكرة داخل الشباك.

ريال مدريد لم يعط وقتا طويلا لأصحاب الأرض ليحتفلون. براهيم دياز سجل الثاني في الدقيقة الـ62 بعد هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد على الجبهة اليسرى أنهاها مارسيلو بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها براهيم دياز بتسديدة قوية باتجاه المرمى نجح المدافع خوان جونجورا في إبعادها بالمرة الأولى إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم الأيسر ثم عادت واصطدمت بخوان جونجورا وسكنت الشباك.

زيدان أجرى ثاني التبديلات في الدقيقة الـ75 بدخول لوكا يوفيتش بدلا من كريم بنزيمة.

ثم شارك فرانشيسو إيسكو بدلا من جيمس رودريجيز في الدقيقة الـ80.

ريال مدريد ختم اللقاء بهدف ثالث عن طريق براهيم دياز أيضا. اخترق بنفسه وسدد بيمناه في المرمى بطريقة رائعة، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقام قرعة دور الـ16 من البطولة يوم 24 يناير الجاري بعد نهاية مباريات دور الـ32.

video:1

اقرأ أيضا

الأهلي يرد على استقالة آل الشيخ

انتفاضة جريزمان تؤهل برشلونة ضد فريق درجة ثالثة

اتجاه لإغلاق قائمة الزمالك

مصدر بـ بيراميدز يكشف مفاوضات الوحدة لضم مدافع الفريق

منتخب مصر يعرف منافسه المقبل في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد