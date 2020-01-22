بمشاركة النني.. بيشكتاش يودع كأس تركيا أمام فريق درجة ثانية
الأربعاء، 22 يناير 2020 - 22:45
كتب : FilGoal
ودع بيشكتاش كأس تركيا من دور الـ16 بالخسارة أمام بلدية إرزوروم 3-2 في مباراة الإياب.
محمد النني
النادي : بشكتاش
وكرر إرزوروم فوزه على بيشكتاش، حيث انتصر فريق الدرجة الثانية على فريق القمة التركي بنفس النتيجة في لقاء الذهاب على ملعبه.
وشارك محترفنا المصري محمد النني في المباراة كاملة.
وانضم النني إلى بيشكتاش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
الدولي المصري صاحب الـ 27 شارك في 19 مباراة هذا الموسم مع بيشكتاش، وصنع مرة.
ويحتل بيشكتاش المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة من 17 مباراة، مبتعدا عن الصدارة بـ 7 نقاط.
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