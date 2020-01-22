البدري: ساندوا منتخب مصر بعيدا عن الألوان والحب والكره

وجه حسام البدري المدير الفني للمنتخب رسالة للجميع قبل انطلاق مشوار الفراعنة في العام الجاري بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021 وكأس العالم 2022.

وقال البدري عبر القناة الأولى "أريد التعامل بواقعية ومنطقية وعمق ومصداقية، ومساندة لمنتخب مصر بعيدا عن أي ألوان أو فئوية أو خلافات أو حب وكره".

وأضاف "الكلام نفسه بالنسبة للاعبين، لابد من مساندتهم بعيدا عن الحب والكره، بل ضرورة مساندتهم لأن الظروف تجبرنا لضم لاعبين لمواجهة نقص عددي أو إصابات".

وشدد "لابد من تفادي أي نقد سلبي، لنكمل بعضنا الإعلام مع الجهاز الفني واللاعبين فهم الذين يخرجون عمل المدرب لإسعاد الجماهير المصرية".

وواصل المدير الفني للمنتخب "نجاحي سيكون نجاح للمدربين المصريين، وأتمنى أن يحالفني التوفيق لتحقيق أحلام الجماهير المصرية، وأثق كثيرا في قدرات اللاعبين على تحقيقها".

وعن قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، أضاف عبر قناة القاهرة والناس "نتمنى ترتيب المباريات في صالحنا، لابد أن نكون أكثر قوة ورغبة من باقي المنتخبات، لنحقق ما تتمناه الجماهير المصرية".

وبشأن أبرز الصعوبات التي تواجه عمل الجهاز الفني، أشار حسام البدري "عودة كأس الأمم للشتاء، وضغط جدول الدوري بشكل كبير جدا مما يمنع أي توقفات أو تجمعات لمنتخب مصر، كما نحتاج مزيدا من الوقت للانسجام داخل الملعب وخارجه".

وأردف "لا يوجد منتخب ضعيف في التصنيف الثاني، كلهم فرق مميزة، أما التصنيفان الثالث والرابع، يضمان منتخبات بعيدة عن التصفيات أو بطولات الأندية".

ولفت "وقع معنا منتخب ليبيا، من أفضل فرق التصنيف الثاني، وكاد أن يتأهل في التصفيات الأخيرة من مجموعة ضمت نيجيريا وجنوب إفريقيا، حيث كان الفريق الأكثر تهديفا في المجموعتين، ويضم لاعبين مميزين محترفين في الدوريات العربية".

ونوه "كذلك أندية أنجولا تتواجد دائما في دوري الأبطال والكونفدرالية، بينما يضم منتخب الجابون عدة محترفين في أوروبا بين صفوفه".

وأتم تصريحاته "كلها منتخبات لها باع وخبرات في التصفيات، المجموعة ليست سهلة، ولكن في نفس الوقت أثق كثيرا في اللاعبين، ومتأكد أن الفترة القادمة ستكون مختلفة عن الماضية التي شهدت صعوبات عديدة".

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