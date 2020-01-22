مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-1-2020 والقنوات الناقلة.. ظهور المحترفين ومواجهات كؤوس ودوري إنجليزي

أربعاء كروي ساخن على كافة الأصعدة الأوروبية، وظهور محترفو مصر في كأس تركيا.

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يواصل الدوري الإنجليزي فعاليات الجولة الـ 24 بـ 3 لقاءات بين توتنام ونورويتش سيتي تذاع على بي إن سبورتس 1 في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وفي نفس التوقيت يلتقي ليستر سيتي مع وست هام وتذاع المباراة على بي إن 3، وفي العاشرة والربع مساءً تقام مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي وتُنقل على بي إن 2.

في إيطاليا، قمة مواجهات دور ربع النهائي والتي تجمع يوفنتوس وروما في العاشرة إلا ربع، والمباراة تذاع على حسابات الدوري الإيطالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى بي إن 5 يحل باريس سان جيرما ضيفا ثقيلا على ريمس في كأس الرابطة الفرنسية في العاشرة مساءً.

وفي كأس إسبانيا تقام 8 مباريات في دور الـ 32، أهمها لقاء إيبيزا إيفيسا ضد برشلونة في الثامنة مساء ويونيونستاس ضد ريال مدريد في العاشرة مساءً.

إياب دور الـ 16 من كأس تركيا على موعد مع مواجهات للمحترفين المصريين، إذ يواجه قاسم باشا ولاعبنا كريم حافظ ألانيا سبور في الثانية والنصف عصرا.

بينما يلتقي بيشكتاش ولاعبنا محمد النني مع إيرزوروم سبور في السابعة والنصف مساء.

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