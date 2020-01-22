ذكاء إينسيني وسقوط إيموبيلي يقودان نابولي لنصف نهائي كأس إيطاليا

خرج نابولي من سلسلة نتائجه السلبية تحت قيادة جينارو جاتوزو وثأر من لاتسيو وفاز بهدف دون مقابل وصار أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إيطاليا.

لاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا استمرت نتائجه الإيجابية إذ فاز في 11 مباراة بالدوري الإيطالي بشكل متتالي وفاز على نابولي في ملعب الأولمبيكو في أولى مباريات الفريقين بالعام الحالي في 2020 بهدف دون مقابل.

في المقابل حقق رينو الفوز الثالث له مع نابولي في 7 مباريات قاد فيها البارتينوبي، ليفز أمام جماهير سان باولو.

هدف اللقاء الوحيد جاء بشكل مبكر للغاية في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق لورينزو إينسيني بمجهود فردي مميز إذ راوغ ثنائي دفاع لاتسيو على يسار منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في شباك أليكس ميريت.

تشيرو إيموبيلي كاد أن يسجل هدف التعادل لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، إذ انزلق أثناء التسديد لتخرج الكرة بعيدا عن الشباك.

الألباني السيد هيساي صعّب الأمور على نابولي إذ حصل على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 19، وأكمل زملائه اللقاء بـ 10 لاعبين حتى نهاية اللقاء طيلة 71 دقيقة.

البرازيلي لوكاس ليفا قرر أن يجعل الإثارة مستمرة في الشوط الأول وتعرض للطرد المباشر بعدما حصل على إنذارين في دقيقة واحدة، أولا لعرقلة بيتور زيلينسكي ومن ثم بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

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الشوط الأول انتهى بتقدم نابولي وفي ظل الشوط الثاني دون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز البارتينوبي وضمان بطاقة العبور لنصف نهائي كأس إيطاليا.

وسينتظر نابولي الفائز من مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا، إذ تقام مباراة المربع الذهبي بنظام الذهاب والإياب والتي تقام في شهري فبراير ومارس المقبل.

وحاز نابولي على اللقب في 5 مناسبات سابقة آخرها عام 2014.

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