تشكيل مانشستر سيتي - عودة لابورت للدفاع.. وأجويرو على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 20:48

كتب : FilGoal

لابورت - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

عاد الفرنسي إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي للظهور مرة أخرى في تشكيل فريقه بعد فترة طويلة من الغياب.

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب لابورت منذ أكثر من 3 شهور بسبب الإصابة في غضروف الركبة.

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ويقود لابورت دفاع سيتي بجوار أوتاميندي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – نيكولاس أوتاميندي – إيمريك لابورت – أولكساندر زينتشينكو.

الوسط: فيرناندينيو – رودري – كيفين دي بروين.

الهجوم: رياض محرز – جابريال جيسوس – رحيم سترلينج.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

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