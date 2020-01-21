بعمر الـ ٧٥ عاما.. نادي ٦ أكتوبر يضم أكبر لاعب في العالم رسميا

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 16:13

كتب : عاطف شادي

عز الدين بهادر أكبر لاعب في العالم

انضم عز الدين بهادر -٧٥ عاما- رسميا إلى صفوف نادي ٦ أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث ليصبح اللاعب المحترف الأكبر في العالم.

عز الدين بهادر تدرب وتجهز لتحطيم رقم جينيس. FilGoal.com عرض القصة وأوصل الفكرة، والآن يعلن نادي ٦ أكتوبر ضم اللاعب في انتظار استكمال الملحمة يوم المباراة ودخول موسوعة جينيس برقم جديد لـمصر.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد بهادر خلال فترة القيد الشتوية الحالية بعدما قام بالتوقيع لصالح نادي ٦ أكتوبر.

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وكان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد قد استقبل في مكتبه اللاعب ومسئولي النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويستعد عز الدين بهادر لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعى لها مندوبو الموسوعة.

ومن المنتظر أن يشارك بهادر في مباراتين كاملتين مع فريقه من أجل الموافقة على كسر الرقم القياسي.

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