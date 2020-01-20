في الدرجة الثانية - غزل المحلة يستعير مهاجم الإسماعيلي

الإثنين، 20 يناير 2020 - 16:24

كتب : رضا السنباطي

محمود صلاح

أعلن غزل المحلة يوم الإثنين تعاقده مع الإسماعيلي على استعارة اللاعب محمود صلاح حتى نهاية الموسم الحالي.

ويلعب محمود صلاح (22 عاما) في الإسماعيلي منذ موسم ونصف بعدما انتقل للأخير من فريق دكرنس.

وبذلك يبرم غزل المحلة، بطل الدوري المصري الممتاز موسم 1972-1973، رابع صفقاته الشتوية.

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وتعاقد النادي، الذي شارك في الدوري الممتاز لآخر مرة في موسم 2015-2016، مع بلال زكريا الذي انتهت إعارته من سموحة إلى الأولمبي وإسلام الفار لاعب الأخير وسيد شعبان الذي انتهت إعارته من دكرنس لبيلا.

ويحتل غزل المحلة وصافة ترتيب مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية مبتعدا بنقطتين عن فاركو المتصدر.

ويستضيف رجال المدرب خالد عيد فريق مالية كفر الزيات يوم الأربعاء في الجولة 12 من الدوري.

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غزل المحلة محمود صلاح

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