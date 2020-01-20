في مشهد غريب.. مهاجم دجلة يحرم فريقه من هدف ضد أسوان

الإثنين، 20 يناير 2020 - 16:21

كتب : FilGoal

وادي دجلة

تسبب أحمد حسن مهاجم وادي دجلة من حرمان فريقه من هدف مؤكد ضد أسوان في لقطة غريبة لا تتكرر كثيرا، وذلك خلال مواجهة الفريقين في الدوري.

خلال الدقيقة 80 من عمر المباراة، انطلق حسام عرفات في هجمة مرتدة لصالح دجلة، ليواجه مباشرة إسلام سليمان حارس أسوان المتقدم خارج منطقة جزاء، فما كان من عرفات إلا أن سدد الكرة من أعلى الحارس جهة شباك أسوان.

أحمد حسن الذي شارك كبديل خلال المباراة، كان في موقف تسلل واضح، وتابع الكرة ثم سددها بقوة وهي في طريقها إلى المرمى مباشرة، ليلغي الحكم هدف دجلة.

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دجلة يتقدم حاليا بنتيجة 3-1 ضد مضيفه أسوان خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

وفي حالة نهاية المباراة بهذه النتيجة، يصل رصيد دجلة من النقاط إلى 13 نقطة في المركز الـ12 فيما يقبع أسوان في قاع جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

أسوان لم ينتصر سوى مباراة وحيدة في الدوري ضد إنبي في الجولة الخامسة، ومنذ ذلك الحين، تعادل 5 مرات وخسر 3 مرات، وفي المجمل في الدوري هذا الموسم خسر 6 مباريات وتعادل 6 وفاز مباراة.

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