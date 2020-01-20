دون الحاجة إلى نيمار ومبابي.. سان جيرمان يعبر بصعوبة إلى ثمن نهائي كأس فرنسا

الإثنين، 20 يناير 2020 - 00:48

كتب : زكي السعيد

نيمار - كيليان مبابي

تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ 16 لكأس فرنسا، بفوزه الصعب على مضيفه لوريان بهدف دون رد على استاد دو موستوار.

بابلو سارابيا سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، في مباراة لعبها توماس توخيل دون نجميه: كيليان مبابي، ونيمار، وفضّل إبقائهما على مقاعد البدلاء حتى نهايتها.

وسبق لـ 14 ناديا ضمان تأهلها إلى الدور المقبل في كأس فرنسا قبل باريس سان جيرمان، هي: بو إف سي (قسم ثالث)، مرسيليا، إبينال (قسم رابع)، نيس، ليمونيس (قسم خامس)، ليل، بيلفورت (قسم رابع)، سانت إيتيان، ستراسبورج، ليون، أنجيه، رين، مونبلييه، ديجون.

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ويتبقى متأهل واحد من مباراة سان بريفي فريق القسم الرابع أمام موناكو مساء الإثنين.

ويدافع رين عن لقبه الذي حصده في الموسم الماضي على حساب باريس سان جيرمان بركلات الجزاء الترجيحية.

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