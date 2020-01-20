الجنايني يجتمع مع صلاح بعد لقاء يونايتد

الإثنين، 20 يناير 2020 - 00:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

حرص عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على الاجتماع مع محترفنا المصري محمد صلاح عقب لقاء ليفربول أمام مانشستر يونايتد.

صلاح كسر العقدة ونجح أخيرا في هز شباك مانشستر يونايتد ليقود ليفربول للانتصار بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وتوجه الجنايني إلى إنجلترا مساء يوم السبت لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، قبل أن يجتمع مع صلاح عقب اللقاء.

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وهنأ عمرو الجنايني، محمد صلاح على فوز فريقه ليفربول وتسجيله لهدف، وذلك خلال الجلسة التي جمعتهما بعد انتهاء المباراة، وفقا لما نشره اتحاد الكرة على صفحته الرسمية.

واطمأن رئيس الاتحاد المصري خلال لقائه "على الحالة الفنية والبدنية" لـ صلاح.

ليرفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز.

فيما تجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 في المركز الخامس.

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