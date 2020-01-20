ميسي يقود انطلاقة سيتيين الأولى بفوز صعب أمام غرناطة

الإثنين، 20 يناير 2020 - 00:01

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - غرناطة

قاد ليونيل ميسي برشلونة للفوز على غرناطة بهدف دون رد في المباراة الأولى لـ كيكي سيتيين المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 27 نقطة في المركز العاشر.

بدأت المباراة بسيطرة كاملة من برشلونة وكاد الفريق الكتالوني أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 7 عن طريق تسديدة قوية من أنسو فاتي تصدى لها روي سيلفا ببراعة.

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وفي الدقيقة 44 جملة رائعة بين ليونيل ميسي وخوردي ألبا وصلت إلى فاتي لكن سددها أعلى العارضة.

هيمن برشلونة على مجريات الشوط الأول حتى أن استحواذه على الكرة وصل إلى 83% لكن دون تسجيل أهداف.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرا من ناحية السيطرة على الكرة من جانب برشلونة لكن دون تهديد حقيقي على المرمى.

وفي الدقيقة 67 كاد يان برايس أن يقلب الطاولة على برشلونة بعد هجمة مرتدة لغرناطة سددها من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتدت من القائم الأيمن.

وبعد ثلاث دقائق تعرض جيرمان سانشيز للطرد من جانب غرناطة بسبب البطاقة الصفراء الثانية بعد التدخل على ميسي.

وقام كيكي سيتيين باستبدال إيفان راكيتيتش ونزول ريكي بويج ذو الـ 20 عاما لتدعيم خط الوسط في الدقيقة 71.

ونجح بويج في استخلاص الكرة في الدقيقة 76 من مدافعي غرناطة ليمررها إلى جريزمان وبعد جملة رائعة تصل إلى فيدال الذي مررها بالكعب إلى ليونيل ميسي وسددها بقدمه اليمنى بسهولة داخل شباك غرناطة.

هيمن برشلونة على اللقاء بعد ذلك دون خطورة على المرميين لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

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