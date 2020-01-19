عبد الحفيظ: ننتظر عروضا لاستعارة صالح جمعة

الأحد، 19 يناير 2020 - 23:26

كتب : حسام نور الدين

صالح جمعة - الأهلي - إنبي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن ناديه ينتظر عروضا لاستعارة صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صالح جمعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بثنائية دون رد في الجولة الـ14 للدوري المصري.

وأعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي أن صالح جمعة خارج حساباته تماما وأنه يتمنى له التوفيق في أي فريق آخر.

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وقال عبد الحفيظ نهاية اللقاء :"قبل المباراة كنا متأكدين بأنها ستكون صعبة وهذا أمر طبيعي خاصة وأنها بين صاحبي المركزين الأول والثاني".

وأضاف "أنهينا الشوط الأول متقدمين وأهدرنا فرصة خطيرة بقدم أجايي وكان من الممكن أن يتم تسجيل هدف آخر رائع".

وواصل "طرد ربيعة زاد من صعوبة المباراة، لكن في الأوقات الصعبة التلاحم والترابط والعزيمة نجحنا عن طريق وليد سليمان في إحراز الهدف الثاني".

وأكمل ضغط المباريات كبير جدا سواء محليا أو إفريقيا وسنحصل على راحة سلبية بعد تأجيل مباراة إنبي قبل العودة والاستعداد لمواجهة النجم الساحلي".

وأوضح "ليس من الطبيعي أن يتم ضغط مباراتين في 72 ساعة خاصة مع قوة إنبي ومواجهة المقاولون العرب الذي يقدم نتائج مميزة هذا الموسم".

وعن صالح جمعة قال :"الموضوع بالنسبة لنا في الملعب لكن هناك أمور خارجة عن الملعب، وتحدثت مع صالح في هذا الأمر وأخبرته بالبحث عن فرصة للمشاركة في فريق آخر".

وأردف "أتمنى أن تكون الفترة المقبلة مناسبة له ونحن في انتظار عرض باستعارته من أي ناد يرغب في التعاقد معه".

وأتم حديثه "صالح تواجد اليوم في النادي لخوض تدريبات منفردة، لدينا منظومة ونظام لا بد من الجميع أن يتبعه".

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