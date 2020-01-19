كلوب: سأخبركم عندما يكون ليفربول قريبا من التتويج بالدوري

الأحد، 19 يناير 2020 - 22:39

كتب : محرر في الجول

كلوب

يرفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الاعتراف باقتراب فريقه من التتويج بالدوري، رغم اتساع فارق النقاط مع مانشستر سيتي الوصيف إلى 16 نقطة.

وواصل ليفربول انتصاراته، وتغلب على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد على ملعب أنفيلد رود بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ليرفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز.

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وقال كلوب عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": " لأكون صريحا، استمتعت بالمباراة كثيرا".

وتابع "في يوم عادي كنا سنسجل 3 أهداف في الشوط الأول، كان من المفترض أن يكون التقدم بفارق أهداف أكبر عندما كنا في الدقيقة 63".

وردا على الأغنية الجديدة لجماهير ليفربول عن التتويج بالدوري، قال: "الجمهور يستطيع أن يغني كما يشاء، أعتقد أنهم غنوا مرتين بنفس الشكل من قبل وليس لدي مشكلة في ذلك".

وأضاف "يحق لهم الاحتفال بالوضع ولكن بالنسبة لنا لم يتغير أي شيء، فقط حصدنا 3 نقاط وسأخبركم مباشرة عندما يكون الوضع مختلفا ولكن اليوم لم يتغير شيء".

وفي تصريحاته لـ "سكاي سبورتس"، أشاد كلوب بأداء لاعبي ليفربول ضد دفاع يونايتد.

وأوضح "قدما أداء رائعا ضد منافس بحجم يونايتد، أرادوا مضايقتنا والدفاع أمامنا بشكل جيد والاعتماد على الهجمات المرتدة".

وواصل "لعبوا بشكل جيد في بعض اللحظات ولكن ليس طوال الـ90 دقيقة".

وأتم "كان صعبا علينا في بعض الدقائق صناعة فرص، لكن الطريقة التي كنا نصنع بها الفرص كانت استثنائية".

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