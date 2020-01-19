مؤتمر فايلر – عن "الكرة الحديثة" سبب تغيير مراكز لاعبي الأهلي.. وتصرف ربيعة

لماذا يُغير من مراكز لاعبي الأهلي؟ ما رأيه في تصرف رامي ربيعة أمام المقاولون العرب؟ وما تعليقه على أداء حكم المباراة؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها السويسري ريني فايلر مدرب الأهلي.

الأهلي انتصر على المقاولون العرب بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق حسين الشحات ووليد سليمان ليواصل المارد الأحمر سلسلة اللا هزيمة في الدوري.

وقال فايلر: "مواجهة المقاولون كانت صعبة وعانينا قليلا بسبب الطرد".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "هدف وليد سليمان كان رائعا وحسم نتيجة المباراة لنا".

وعن الدفع بـ محمود متولي في وسط الملعب على عكس مركزه كمدافع، قال فايلر: "في كرة القدم الحديثة يجب أن يكون اللاعب يتقن اللعب في أكثر من مركز".

وأوضح "الظروف قد تجعلك مضطرا لتغيير مراكز لاعبيك، وبالتالي لابد أن يتقن كل لاعب، اللعب في أكثر من مركز".

واستشهد "رامي ربيعة سيغيب عن المباراة المقبلة بسبب الإيقاف، ووجود أكثر من لاعب يلعب في هذا المركز، يعطينا العديد من الحلول".

وعقب فايلر على طرد ربيعة وقرارات الحكم، قائلا: "ربيعة لاعب كبير ولكن تصرفه لم يكن صحيحا أمام المقاولون العرب".

وأشار "لم يكن من الذكاء اعتراضه بهذا الشكل على قرار الحكم، وهو يعلم ذلك جيدا".

واستكمل "لا انتقد قرارات الحكام. تلك ليست مهنتي ولكنني رأيت بأن هناك العديد من المخالفات التي احتسبت ضدنا".

















































































































































































































































































































ليصل الأهلي إلى الفوز رقم 12 له من 12 مباراة خاضها الفريق الأحمر في الدوري حتى الآن، ليواصل انطلاقته الرائعة في المسابقة ويحافظ على العلامة الكاملة من النقاط والانتصارات.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 36 في صدارة ترتيب الدوري مبتعدا عن أقرب منافسيه وهو المقاولون العرب.

وتجمد رصيد المقاولون بعد الخسارة عند النقطة 29 في المركز الثاني.

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