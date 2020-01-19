خبر في الجول - الإسماعيلي يستغني عن خليل نيمار

وافق الإسماعيلي على رحيل لاعبه خليل حجي "نيمار" في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

نيمار انتقل إلى الإسماعيلي مطلع الموسم الجاري، إلا أنه لم يظهر في أي مباراة مع الدراويش رغم تعاقب الأجهزة الفنية المختلفة.

ومن المنتظر أن يرحل حجي معارا، بعد أن وافق الإسماعيلي على انتقال لاعبه محمود صلاح إلى الشرق السعودي.

كما أعار الإسماعيلي لاعبه الشاب محمد مصيلحي إلى المريخ البورسعيدي.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في الدوري المصري برصيد 18 نقطة.

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