أبو تريكة: صلاح استغل مهارته رغم أنها من أقل مبارياته.. تلك التفاصيل تصنع الفارق

أشاد محمد أبو تريكة محلل قنوات بي إن سبورتس باستغلال محمد صلاح مهارته وتسجيل هدف قاتل في شباك مانشستر يونايتد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ونجح صلاح في فك عقدته أمام مانشستر يونايتد وسجل هدف الفريق الثاني في الوقت بدل من الضائع بالمباراة التي انتهت بهدفين دون رد لليفربول الذي واصل الابتعاد بالصدارة برصيد 64 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.

وقال أبو تريكة: "ليفربو لعب بذكاء، شاهدنا في الهدف الثاني تمريرة أليسون الذكية واستغلال صلاح لمهارة السرعة".

وأضاف تريكة "هذه من أقل مباريات صلاح في المجمل من حيث المستوى، لكن رغم ذلك نجح في استغلال مهارته وسجل الهدف الثاني".

وتابع نجم منتخب مصر الأسبق "تلك التفاصيل الصغيرة هي ما تصنع الفوارق بين الفرق الكبيرة".

وشدد تريكة "نتحدث الآن عن فريق يحافظ على نظافة شباكه 7 مباريات متتالية أي أكثر من 10 ساعات متواصلة".

وأتم تريكة تصريحاته "ليفربول يلعب مباريات الدوري بذكاء شديد ويجني ثمار ذلك في النهاية".

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