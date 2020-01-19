متخطيا أهدافه الموسم الماضي.. الشحات يتقدم للأهلي أمام المقاولون

سجل حسين الشحات جناح الأهلي للمباراة الثانية على التوالي بهدف التقدم في شباك المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

استلم حسين الشحات على الجانب الأيمن للأهلي تمريرة بينية رائعة من عمرو السولية وسددها بقوية على يمين محمود أبو السعود في الدقيقة 20.

وسجل الشحات هدفه الثاني على التوالي في الدوري المصري بعد التقدم للأهلي أمام طنطا.

ورفع الشحات بذلك رصيده إلى 5 أهداف في الدوري هذا الموسم من المشاركة في 10 مباريات في الدوري.

وكان الشحات قد سجل مع الأهلي الموسم الماضي 4 أهداف في الدوري من المشاركة في 17 مباراة وصنع هدفا واحدا.

أما الموسم الجاري فنجح الشحات بالمساهمة في 7 أهداف بتسجيل 5 وصناعة 2 آخرين.

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