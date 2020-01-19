كونتي: إنتر لا يمكنه الفوز باللعب بطريقة السيارة البطيئة.. ضم إريكسن متروك للإدارة

حذر أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر من طريقة لعب فريقه بعد التعادل أمام ليتشي بهدف لكل منهما، ووصفها بسرعة السيارة البطئية.

وتعادل إنتر للمباراة الثانية على التوالي ليصبح رصيده 47 نقطة بفارق نقطة عن يوفنتوس الذي يواجه بارما مساء اليوم الأحد.

وقال كونتي في تصريحات لقناة سكاي سبورت إيطاليا: "إذا لعبنا بسرعة سيارة بطيئة فلا يمكننا العودة بالنقاط كاملة".

وتابع كونتي "نحن فريق يجب أن يلعب بسرعة 100 كم/ساعة، وإذا كان لاعب ما دون المستوى أو غير موفق، فلن نستطيع تحمل ذلك ولن نعود بالنقاط كاملة".

وأضاف كونتي "حققنا نتائج جيدة في بداية الموسم وأكدت ذلك في مرات عديدة، إذا ذهبنا بسرعة بطيئة لن يكون لدينا ما يلزم للفوز بالمباراة".

وقد يهبط إنتر للمركز الثالث في حال تغلب فريق لاتسيو (45 نقطة) بمباراته المقبلة أمام روما.

وواصل كونتي تصريحاته عن المباراة قائلا: "ليتشي لعب بطريقة عميقة وحاول تغطية المساحات فأصبح من الصعب اختراق دفاعهم، وعندما وصلنا لم نكن دقيقين بما يكفي".

وعندما تم سؤاله عن تقارير اقتراب كريستيان إريكسن من توتنام قال كونتي: "لم أقل شيئا غير عادي بشأن سوق الانتقالات ليجعل الأمر صعبا على جميع المدربين، في كل مرة أتحدث يتم تضخيم الأمور".

وتابع "أكرر ما قلته من قبل، أنا سعيد بهؤلاء اللاعبين ويجب علينا أن نحاول مواصلة العمل إذا أردنا الحفاظ على المنافسة".

وأتم كونتي تصريحاته "أمر سوق الانتقالات متروك للإدارة، وفقا للسوق وسعر اللاعب، أنا مجرد مدرب وأترك لهم التصرف في ذلك".

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