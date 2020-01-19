مدافع نيوكاسل يوضح كيف يتخلص من جثة على طريقة "You"

يبدو أن ابتعاد الفرنسي فلوريان لوجون لاعب نيوكاسل يونايتد عن الملاعب لفترة طويلة، سمح له بالانغماس في مشاهدة مسلسلات الجريمة والغموض.

لوجون حل ضيفا على فقرة أسئلة غير اعتيادية ينظمها نيوكاسل يونايتد مع لاعبيه، وأحد الأسئلة التي طُرحت عليه كانت "كيف تتخلص من جثة؟".

ليجيب لوجون: "أشاهد مسلسل يدعى YOU، وأحداثه تدور حول هذا الموضوع".

وأضاف: "سأضع الجثة في صندوق سيارتي، وأقود حتى البحر، وأضع الجثة في قارب ثم أقذفها إلى قاع البحر بعد ربطها بوزن لتهبط إلى الأعماق".

مسلسل YOU دراما نفسية من إنتاج نتفليكس، تدور أحداثه حول قاتل متسلسل يتخلص من جثث ضحاياه بدقة بالغة.

ورغم تأثر لوجون بأحداث YOU، إلا أن الأسلوب الذي اقترحه بإغراق الجثة لم يتم استعماله في أول موسمين من المسلسل، وإنما يبدو أنه نتاج النسخة الإجرامية من ذهن المدافع الفرنسي.

لوجون وخلال المقابلة سُئل أيضا عن شخص يريد تبادل الأماكن معه لمدة يوم واحد، وجاءت إجابته منطقية للاعب كرة قدم.

الإجابة كانت: "لن أفعل ذلك لمدة يوم واحد، وإنما مباراة فقط، سأتبادل الأدوار مع ليونيل ميسي".

لوجون (28 عاما) يلعب في نيوكاسل منذ مطلع الموسم الماضي بعد انتقاله إليه قادما من إيبار الإسباني.

لكن إصابة قوية في الركبة جعلته يكتفي بالظهور في 14 مباراة فقط الموسم الماضي، و6 مباريات هذا الموسم.

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