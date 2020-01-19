بايرن يواصل الزحف ويتقدم إلى الوصافة بعد اكتساح هيرتا كلينسمان

الأحد، 19 يناير 2020 - 18:36

كتب : زكي السعيد

روبيرت ليفاندوفسكي - فيليبي كوتينيو - بايرن ميونيخ

تقدّم بايرن ميونيخ إلى المركز الثاني في الدوري الألماني، بفوزه الكبير على مضيفه هيرتا برلين بأربعة أهداف دون رد على الملعب الأولمبي، بالجولة 18 من الدوري الألماني.

توماس موللر، وروبيرت ليفاندوفسكي، وتياجو ألكانتارا، وإيفان بيريسيتش سجلوا أهداف بايرن.

ليرفع بايرن رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني خلف لايبزج المتصدر بـ 40 نقطة.

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فيما تجمّد رصيد هيرتا عند 19 نقطة في المركز 14، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

ويقود هيرتا برلين تدريبيا يورجن كلينسمان الذي سبق له اللعب في بايرن، كما درّبه لفترة قصيرة في موسم 2008\2009.

وفي مواجهته الأولى على الإطلاق أمام بايرن كمدرب، تلقى كلينسمان هزيمة كبيرة صعّبت موقفه أكثر في مسابقة الدوري.

بايرن اضطر للانتظار حتى الدقيقة 60 ليسجل الهدف الأول بواسطة موللر الذي سجل للعام الميلادي الـ12 على التوالي.

الأهداف تتابعت، فسجل ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 73، وأضاف تياجو هدفا ثالثا سريعا في الدقيقة 76.

فيما اختتم الكرواتي بيريسيتش الأهداف في الدقيقة 84.

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