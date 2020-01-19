تشكيل الأهلي – أيمن أشرف ظهير أيسر.. وأجايي ومتولي أساسيان ضد المقاولون

الأحد، 19 يناير 2020 - 18:32

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمود متولي - الأهلي - نادي مصر

يعتمد السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي على أيمن أشرف كظهير أيسر بدلا من علي معلول أمام المقاولون العرب.

الأهلي يواجه المقاولون العرب في السابعة والنصف مساءً في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

علي معلول يجلس على مقاعد البدلاء، بينما يشارك أيمن أشرف كظهير أيسر بجانب ثنائي قلب الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم.

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ويشارك محمود متولي في وسط الملعب بجانب عمرو السولية، بينما يقود جونيور أجايي هجوم الأهلي.

أجايي يقود الهجوم وخلفه الثلاثي حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد الشيخ.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية – محمود متولي.

الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ

الهجوم: جونيور أجايي

واستبعد فايلر كل من جيرالدو ومحمود وحيد ومصطفى شوبير من قائمة الأهلي بالكامل أمام المقاولون.

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي لطفي – علي معلول – محمد هاني – وليد سليمان – أليو ديانج – مروان محسن – محمود عبد المنعم "كهربا".

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