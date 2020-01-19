تشكيل المقاولون - النحاس يدفع بثلاثي هجومي ضد الأهلي
الأحد، 19 يناير 2020 - 18:31
كتب : أحمد الخولي
دفع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بثلاثي هجومي لفريقه في مواجهة الأهلي.
سيف الدين الجزيري
النادي : المقاولون العرب
ويلعب المقاولون العرب ضد الأهلي في الجولة الـ14 للدوري المصري في المباراة المقامة بملعب الجبل الأخضر.
وجاء تشكيل المقاولون كالآتي:
المرمى: محمود أبو السعود.
الدفاع: أمير عابد – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامي.
الوسط: كريم مصطفى – محمد مجلي – معروف يوسف.
الهجوم: محمد سالم – شكري نجيب – سيف الدين الجزيري.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الثاني بـ29 نقطة.
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