تشكيل المقاولون - النحاس يدفع بثلاثي هجومي ضد الأهلي

الأحد، 19 يناير 2020 - 18:31

كتب : أحمد الخولي

محمد سالم - الزمالك - المقاولون العرب

دفع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بثلاثي هجومي لفريقه في مواجهة الأهلي.

ويلعب المقاولون العرب ضد الأهلي في الجولة الـ14 للدوري المصري في المباراة المقامة بملعب الجبل الأخضر.

وجاء تشكيل المقاولون كالآتي:

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المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامي.

الوسط: كريم مصطفى – محمد مجلي – معروف يوسف.

الهجوم: محمد سالم – شكري نجيب – سيف الدين الجزيري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الثاني بـ29 نقطة.

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