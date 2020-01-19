تصفيات طوكيو - أوزبكستان تنفجر في وجه الإمارات.. ووداع قاتل للأردن

الأحد، 19 يناير 2020 - 17:50

كتب : زكي السعيد

أوزبكستان الأولمبي

فقدت الإمارات العربية المتحدة فرصة الظهور في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2020.

منتخب الإمارات الأولمبي ودع بطولة آسيا تحت 23 عاما المقامة في تايلاند بهزيمته 1-5 أمام أوزبكستان في الدور ربع النهائي من المسابقة.

الإمارات ورغم تقدمها مبكرا منذ الدقيقة 13 بهدف زيد العميري، فقد تلقت شباكه سيلا من الأهداف فيما تبقى من عمر اللقاء.

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إلخومجون عليجانوف، وإسلامجون كوبيلوف، وأويبك بوزوروف، وجاسوربك ياخسيهبويف، ونوريلو توختاسينوف سجلوا أهداف أوزبكستان في الدقائق 16، و26، و41، و85، و90.

وفي مباراة أخرى مثيرة، ودع منتخب الأردن الأولمبي البطولة بهزيمته في الوقت القاتل أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف واحد.

تشو كيو سيونج تقدم للشمشون الكوري في الدقيقة 15، قبل أن يدرك يزن النعيمات التعادل للنشامى في الدقيقة 75.

وبينما اعتقد الجميع أن المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي، سجل لي دونج جيونج هدفا قاتلا لكوريا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وتلعب أوزبكستان حاملة اللقب في مواجهة السعودية بمباراة نصف النهائي الأولى يوم 22 يناير المقبل.

وفي نصف النهائي الآخر بنفس اليوم، تواجه أستراليا نظيرتها كوريا الجنوبية.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو، لتكون مصحوبة بـ اليابان –الدولة المنظمة- كطرف آسيوي رابع في المنافسات.

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