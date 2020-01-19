مهاجم زامبي يقترب من حرس الحدود

الأحد، 19 يناير 2020 - 12:56

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود

يدرس الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة طارق العشري تدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية جديدة هذا الشتاء.

وأشار محمد حليم المدرب العام للحرس "هناك مهاجم من زامبيا، نحسم إمكانية التعاقد معه الأسبوع المقبل، لأننا بحاجة لتدعيم هذا المركز".

وأضاف حليم عبر قناة تايم سبورتس "كما سنتعاقد أيضا مع أحمد عفيفي لاعب بتروجيت".

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ولفت إلى أن ناديه تعاقد مع اللاعب التونسي، أيوب مشارك على سبيل الإعارة من نادي الأفريقي.

وعن الخسارة أمام الإنتاج الحربي بهدف يوم السبت، قال محمد حليم في ختام تصريحاته "لم يحالفنا التوفيق، أهدرنا عدة فرص، علينا نسيان هذا اللقاء والتركيز في مباراة أسوان يوم 27 يناير".

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بالدوري المصري.

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