تقرير: إيفرتون يجهز عرضا بـ 30 مليون لضم تشان من يوفنتوس

الأحد، 19 يناير 2020 - 11:51

كتب : FilGoal

إيمري تشان

يجهز إيفرتون عرضا لضم إيمري تشان لاعب الوسط الألماني لفريق يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن كارلو أنشيلوتي يرغب في ضم إيمري تشان وإعادته للدوري الإنجليزي مجددا.

وينوي إيفرتون تقديم عرض قيمته 30 مليون يورو ليوفنتوس، لضم اللاعب، مستغلين عدم لعبه بصفة مستمرة مع النادي الإيطالي.

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إيمري تشان انتقل إلى يوفنتوس بداية الموسم الماضي، قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه.

صاحب الـ26 عاما شارك في ثمان مباريات فقط هذا الموسم بالدوري الإيطالي. لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.

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