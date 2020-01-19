تقرير: إيفرتون يجهز عرضا بـ 30 مليون لضم تشان من يوفنتوس

يجهز إيفرتون عرضا لضم إيمري تشان لاعب الوسط الألماني لفريق يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن كارلو أنشيلوتي يرغب في ضم إيمري تشان وإعادته للدوري الإنجليزي مجددا.

وينوي إيفرتون تقديم عرض قيمته 30 مليون يورو ليوفنتوس، لضم اللاعب، مستغلين عدم لعبه بصفة مستمرة مع النادي الإيطالي.

إيمري تشان انتقل إلى يوفنتوس بداية الموسم الماضي، قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه.

صاحب الـ26 عاما شارك في ثمان مباريات فقط هذا الموسم بالدوري الإيطالي. لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.

video:1

العب مع FilGoal.com من هنا

اقرأ أيضا

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون

تأكيد جديد من لجنة الحكام حول VAR

صلاح: مانشستر يونايتد يلعب أمامي بشكل مختلف

باسم مرسي: انسوا تاريخي

"إذا فعل الزمالك مثل برشلونة لحدثت مجازر"