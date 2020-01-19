"جاتوزو لا يعرف كيف يقف على قدميه".. نابولي يخسر أمام فيورنتينا

خسر فريق نابولي الإيطالي على ملعبه ووسط جماهيره أمام فيورنتينا، ليواصل الفريق سقوطه تحت قيادة جنارو جاتوزو.

وسقط نابولي أمام فيورنتينا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي.

فيدريكو كييزا افتتح التسجيل أولا لـ فيورنتينا في الدقيقة 26 من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لـ فيورنتينا في الدقيقة 30 عن طريق باتريك كوتروني بداعي التسلل.

إلغاء الهدف لم يساعد نابولي في تعديل النتيجة وسط فرص مهدرة بالجملة وتحديدا من خوسيه كاييخون.

وتعاطف قائم فيورنتينا مع الفريق ليحرم لورينزو إنسيني من هدف محقق في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 74 سجل دوسان فالهوفيتش هدفا ولا أروع لـ فيورنتينا من تسديدة من عند حدود منطقة الجزاء كتبت سقوط نابولي.

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ولم يجد حسين ياسين الصحفي شبكة بي إن سبورتس المختص بتغطية الكرة الإيطالية، وصفا أفضل من "لا يعرف كيف يقف على قدميه"، للحديث عن جاتوزو.

وكتب حسين ياسين: "بعد أن كان ساري قريبا من إحراز اللقب الحلم لـ نابولي، جاء أنشيلوتي بخبرته واسمه الكبير لمحاولة تحقيق ذلك، لكن ما حصل بعد سنة ونصف كان كارثيا".

"جاتوزو الآن لا يعرف كيف يقف على قدميه والضيف المقبل في الدوري، يوفنتوس ساري".

بعد ان كان ساري قريب من احراز اللقب الحلم لنابولي، جاء انشلوتي بخبرته و اسمه الكبير لمحاولة تحقيق ذلك، لكن ما حصل بعد سنة و نصف كان كارثيا فعلا، غاتوز الان لا يعرف كيف يقف على قدميه و الضيف المقبل في الدوري... يوفنتوس ساري — حسين ياسين - Hussein Yassin (@HusseinY22) January 18, 2020

خسارة نابولي هي الخسارة الرابعة لـ جاتوزو في الدوري من أصل 5 مباريات لـ جنارو مع الفريق.

5 مباريات = 4 خسائر وانتصار وحيد أمام ساسولو.

وتجمد نابولي عند النقطة 24 في المركز الـ 11، بينما تساوى فيورنتينا مع نابولي بنفس عدد النقاط والمراكز.

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