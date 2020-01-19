"جاتوزو لا يعرف كيف يقف على قدميه".. نابولي يخسر أمام فيورنتينا

الأحد، 19 يناير 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

جاتوزو - نابولي

خسر فريق نابولي الإيطالي على ملعبه ووسط جماهيره أمام فيورنتينا، ليواصل الفريق سقوطه تحت قيادة جنارو جاتوزو.

وسقط نابولي أمام فيورنتينا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي.

فيدريكو كييزا افتتح التسجيل أولا لـ فيورنتينا في الدقيقة 26 من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة

المواجهة الأولى تحدد.. لاتسيو يسحق كريمونيسي ويلتقي نابولي في كأس إيطاليا ثنائية إينسيني تحجز مقعدا لـ نابولي في ربع نهائي كأس إيطاليا كونتي يتخطى عقبة جاتوزو.. إنتر يضرب نابولي بثلاثية ويستعيد الصدارة تقرير إيطالي: يونايتد مهتم بضم صانع ألعاب نابولي

وألغت تقنية الفيديو هدفا لـ فيورنتينا في الدقيقة 30 عن طريق باتريك كوتروني بداعي التسلل.

إلغاء الهدف لم يساعد نابولي في تعديل النتيجة وسط فرص مهدرة بالجملة وتحديدا من خوسيه كاييخون.

وتعاطف قائم فيورنتينا مع الفريق ليحرم لورينزو إنسيني من هدف محقق في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 74 سجل دوسان فالهوفيتش هدفا ولا أروع لـ فيورنتينا من تسديدة من عند حدود منطقة الجزاء كتبت سقوط نابولي.

ولم يجد حسين ياسين الصحفي شبكة بي إن سبورتس المختص بتغطية الكرة الإيطالية، وصفا أفضل من "لا يعرف كيف يقف على قدميه"، للحديث عن جاتوزو.

وكتب حسين ياسين: "بعد أن كان ساري قريبا من إحراز اللقب الحلم لـ نابولي، جاء أنشيلوتي بخبرته واسمه الكبير لمحاولة تحقيق ذلك، لكن ما حصل بعد سنة ونصف كان كارثيا".

"جاتوزو الآن لا يعرف كيف يقف على قدميه والضيف المقبل في الدوري، يوفنتوس ساري".

خسارة نابولي هي الخسارة الرابعة لـ جاتوزو في الدوري من أصل 5 مباريات لـ جنارو مع الفريق.

5 مباريات = 4 خسائر وانتصار وحيد أمام ساسولو.

وتجمد نابولي عند النقطة 24 في المركز الـ 11، بينما تساوى فيورنتينا مع نابولي بنفس عدد النقاط والمراكز.

اقرأ أيضا:

قرارات عاجلة من اتحاد الكرة

حادث لا يُصدق في ملعب الهلال

كاسيميرو يفترس إشبيلية

إثارة نارية في الدوري الإنجليزي

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

في إيطاليا نابولي فيورنتينا

نرشح لكم

أخر الأخبار

أحمد مرتضى منصور: إذا فعل الزمالك مثل برشلونة لحدثت "مجازر" 2 ساعة | مصر
مواعيد مباريات الأحد 19-1-2020 – الأهلي.. وليفربول ضد يونايتد وظهور سيتيين الأول 3 ساعة | الدوري المصري
"جاتوزو لا يعرف كيف يقف على قدميه".. نابولي يخسر أمام فيورنتينا 3 ساعة | أوروبا
أمطار إيبار تكتب انتصارا تاريخيا على أتليتكو 3 ساعة | أوروبا
أهداف السبت الكروي - تعثر سيتي وأرسنال وسقوط تشيلسي.. وهاتريك تاريخي في ألمانيا 3 ساعة | أوروبا
حازم إمام عن صالح جمعة: كان الامتداد الطبيعي لـ السعيد وانظروا ما يحدث الآن 3 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك