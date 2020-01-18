الإسماعيلي بعد التعادل أمام سموحة: القادم أفضل

السبت، 18 يناير 2020 - 22:45

كتب : ياسر الشريف

أدهم السلحدار - الإسماعيلي - الأهلي

يتوقع صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي تحسن نتائج فريقه خلال الفترة المقبلة.

الإسماعيلي تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة 14 من الدوري المصري.

وقال المنياوي: "الأخطاء تسببت في فقدان نقطتين أمام سموحة".

أخبار متعلقة

تقرير تونسي: الإسماعيلي في مفاوضات مع فخر الدين بن يوسف في ظهور صدقي الأول.. سموحة يتعادل مع الإسماعيلي ثلاثي جديد يظهر للمرة الأولى في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة مدرب الإسماعيلي بعد التعادل أمام سموحة: أهدرنا الانتصار بسهولة

وأردف في تصريحاته مع FilGoal.com "ولكن تلك الأمور واردة ومتوقعة في كرة القدم".

وتابع "القادم سيكون أفضل مع تعديل الأخطاء واستمرار الحماس داخل صفوف الفريق بالكامل".

وأضاف "الجهاز الفني سيعمل على علاج الأخطاء التي تظهر بعد تقدمنا في النتيجة".

وأتم "كنا نحتاج للفوز أمام سموحة ولكن في النهاية الأخطاء واردة في كرة القدم".

سجل بينسون شيلونجو هدف الإسماعيلي، فيما سجل إبراهيم أبو اليزيد هدف التعادل لسموحة بالخطأ في مرماه.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ18 في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ19 في المركز التاسع.

اقرأ أيضا:

قرارات عاجلة من اتحاد الكرة

حادث لا يُصدق في ملعب الهلال

كاسيميرو يفترس إشبيلية

إثارة نارية في الدوري الإنجليزي

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

في الدوري سموحة الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

رانييري بعد الهزيمة الخماسية: سألتهم اللاعبين أحياءً دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي بعد التعادل أمام سموحة: القادم أفضل 35 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي بعد التعادل أمام سموحة: أهدرنا الانتصار بسهولة ساعة | الدوري المصري
لوبيتيجي عن الهدف الملغي أمام مدريد: لا أعلم إذا كانت كلمة عار مناسبة أم لا ساعة | أوروبا
حوار - صلاح: مانشستر يونايتد يلعب أمامي بشكل مختلف.. وهكذا أشوّش المدافعين ساعة | المحترفون
في ظهور صدقي الأول.. سموحة يتعادل مع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك