الإسماعيلي بعد التعادل أمام سموحة: القادم أفضل

يتوقع صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي تحسن نتائج فريقه خلال الفترة المقبلة.

الإسماعيلي تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة 14 من الدوري المصري.

وقال المنياوي: "الأخطاء تسببت في فقدان نقطتين أمام سموحة".

وأردف في تصريحاته مع FilGoal.com "ولكن تلك الأمور واردة ومتوقعة في كرة القدم".

وتابع "القادم سيكون أفضل مع تعديل الأخطاء واستمرار الحماس داخل صفوف الفريق بالكامل".

وأضاف "الجهاز الفني سيعمل على علاج الأخطاء التي تظهر بعد تقدمنا في النتيجة".

وأتم "كنا نحتاج للفوز أمام سموحة ولكن في النهاية الأخطاء واردة في كرة القدم".

سجل بينسون شيلونجو هدف الإسماعيلي، فيما سجل إبراهيم أبو اليزيد هدف التعادل لسموحة بالخطأ في مرماه.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ18 في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ19 في المركز التاسع.

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