مدرب الإسماعيلي بعد التعادل أمام سموحة: أهدرنا الانتصار بسهولة

السبت، 18 يناير 2020 - 22:21

كتب : ياسر الشريف

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بالهدف الأول في الاتحاد السكندري

يرى أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي إن فريقه كان يقدر على الانتصار على سموحة لولا الفرص السهلة المهدرة.

الإسماعيلي تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة 14 من الدوري المصري.

وقال السلحدار: "شكل الإسماعيلي أصبح أفضل في الملعب عن المباريات السابقة".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كنا الأفضل وأهدرنا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بانتصارنا ولكننا لم نستغل تلك الفرص رغم سهولتها".

وتابع "نعمل على علاج الأخطاء من أجل الحفاظ على تقدمنا في المباريات".

وأتم "الإسماعيلي سيظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة. هناك رغبة من الجميع لتغيير ترتيب الفريق".

سجل بينسون شيلونجو هدف الإسماعيلي، فيما سجل إبراهيم أبو اليزيد هدف التعادل لسموحة بالخطأ في مرماه.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ18 في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ19 في المركز التاسع.

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