تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه أساسي ضد برايتون.. والمحمدي احتياطي

السبت، 18 يناير 2020 - 16:03

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أحمد المحمدي - أستون فيلا - تشيلسي

يبدأ محمود حسن "تريزيجيه" نجم مصر أساسيا يوم السبت مع فريقه أستون فيلا ضد برايتون بينما يجلس مواطنه أحمد المحمدي على دكة البدلاء.

ويحل أستون فيلا ضيفا على برايتون في ملعب أميكس بالجولة 23 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فيلا كالتالي:

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حارس المرمى: رينا

الدفاع: كونسا - هاونز - مينجس

وسط الملعب: جيلبرت - درينكووتر - ناكامبا - تارجت - تريزيجيه

الهجوم: الغازي - جريليش

ويحتل فيلا المركز 18 في ترتيب الدوري ورصيده 21 نقطة.

وشارك تريزيجيه في 24 مباراة بالموسم الحالي مع فيلا وسجل 3 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

بينما شارك المحمدي في 16 مباراة وسجل هدفا وحيدا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

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