مؤتمر ساري: الخوف من إنتر؟ إنها مجرد رياضة

يرى ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي أنه لا وجود للخوف في المنافسة مع إنتر.

النيراتزوري ضموا أشلي يونج ويقترب الفريق من ضم صفقتين في سوق الانتقالات الشتوية، ويحل في وصافة ترتيب الدوري خلف يوفنتوس بفارق نقطتين.

ساري رد على أسئلة الصحفيين عن الخوف من إنتر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بارما "الخوف كلمة كبيرة، إنها مجرد رياضة، لا أتابع عملهم في سوق الانتقالات، لنتركهم بمفردهم، نحن نهتم بطريقنا وهو ما يهمنا".

وتابع "الشيء الأكثر غباءً في كرة القدم هو محاولة حساب متى أو أين ستحصد أو تُضيّع النقاط، عليك أن تخوض المباراة، و6 جولات هي فترة طويلة في كرة القدم".

وعن إمكانية البدء بالثلاثي الهجومي (رونالدو – ديبالا – إيجوايين) أمام بارما "سنرى ماذا يفعل كل لاعب ومن ثم سنقرر".

وأضاف "فقط إيجوايين من له دور محدد، في حين أن رونالدو وديبالا غريزيان ويجلبان الكثير من الجودة. لقد حقق ديبالا أداءً جيدا إلى جانب الجميع ولكن من الواضح أننا نتخذ إجراءات خاصة في الخطة عندما يشارك رونالدو وديبالا سويا في أرضية الملعب".

المباراة الأولى من النصف الثاني للموسم تشهد لقاء كولوسفيسكي لاعب يوفنتوس الجديد بدءا من الموسم المقبل "آمل أن يتمكن لاعبي فريقي من السيطرة عليه وأن يقدم أداءً جيدا عقب انضمامه لنا بعد 6 أشهر".

اللاعب المولود في عام 2000 سيظل في صفوف بارما حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة وينضم لـ يوفنتوس قادما من أتالانتا بدءا من الموسم المقبل مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 9 مليون يورو كحوافز مرتبطة بالأداء.

وأتم عن التقارير التي تشير إلى مبادلة فيدريكيو بيرنارديسكي وإيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة "لم يقل لي أحد أي شيء، بقدر ما يهمني، إنها ليست مشكلة".

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